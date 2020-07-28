Осуждённого экс-главу Коми Гайзера обвинили по новому делу об ущербе на 8,7 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации предъявил новое обвинение в окончательной редакции ранее осужденному за коррупцию бывшему губернатору республики Коми Вячеславу Гайзеру. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Речь идёт об организации превышения должностных полномочий с причинённым ущербом в 8,7 миллиона рублей, отмечает телеканал 360.

Как уточнили в СК, это дело ранее было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его подельники уже получили приговор. Согласно выводам следствия, обвиняемый, возглавляя республику, с 2013 по 2014 годы незаконно поручил мэру Сыктывкара Ивану Поздееву выделить участки земли без организации торгов под возведение многоквартирных жилых домов.

Сделано это было в коммерческих интересах строительной фирмы, которую возглавлял знакомый Гайзера. Тем самым губернатор принудил градоначальника нарушить служебные полномочия. Как следствие, были значительно нарушены законные интересы муниципального образования, бюджет не досчитался почти 9 миллионов рублей.