Осуждённого экс-главу Коми Гайзера обвинили по новому делу об ущербе на 8,7 млн рублей
Следственный комитет Российской Федерации предъявил новое обвинение в окончательной редакции ранее осужденному за коррупцию бывшему губернатору республики Коми Вячеславу Гайзеру. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Речь идёт об организации превышения должностных полномочий с причинённым ущербом в 8,7 миллиона рублей, отмечает телеканал 360.
Как уточнили в СК, это дело ранее было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его подельники уже получили приговор. Согласно выводам следствия, обвиняемый, возглавляя республику, с 2013 по 2014 годы незаконно поручил мэру Сыктывкара Ивану Поздееву выделить участки земли без организации торгов под возведение многоквартирных жилых домов.
Сделано это было в коммерческих интересах строительной фирмы, которую возглавлял знакомый Гайзера. Тем самым губернатор принудил градоначальника нарушить служебные полномочия. Как следствие, были значительно нарушены законные интересы муниципального образования, бюджет не досчитался почти 9 миллионов рублей.
В прошлом году районный суд признал Гайзера виновным в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества. Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года вынес приговор всем обвиняемым. Экс-губернатор получил 11 лет колонии строгого режима и оштрафован на 160 миллионов рублей.
Его бывший заместитель Алексей Чернов отправлен в колонию на 9 лет и оштрафован на такую же сумму, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов должен провести в заключении 6,5 лет и заплатить полмиллиона рублей штрафа. Сам Гайзер своей вины так и не признал.
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