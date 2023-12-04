Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, ранее осужденный на 15 лет тюрьмы за педофилию, уехал в зону специальной военной операции. Об этом пишет MSK1.RU со ссылкой на его сестру.

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Севшему за совращение 13-летнего мальчика Белостоцкому оставалось около четырех с половиной лет до выхода на свободу. Его срок изначально было сокращен вдвое. Родственница призналась, что он подписал контракт с российским оборонным ведомством еще в октябре, и частой возможность связываться с братом у сестры нет.

Месяц назад в социальных сетях Белостоцкого появился посвященный его решению уйти на спецоперацию пост. Свой поступок он объяснил тем, что «во все времена позор принято было смывать кровью».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ПедофилияСпецоперация

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