Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО

Севшему за совращение 13-летнего мальчика Белостоцкому оставалось около четырех с половиной лет до выхода на свободу. Его срок изначально было сокращен вдвое. Родственница призналась, что он подписал контракт с российским оборонным ведомством еще в октябре, и частой возможность связываться с братом у сестры нет.

Месяц назад в социальных сетях Белостоцкого появился посвященный его решению уйти на спецоперацию пост. Свой поступок он объяснил тем, что «во все времена позор принято было смывать кровью».

