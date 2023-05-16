Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки своих жертв

Отмечается, что решение было принято после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Виновнику дали год и десять месяцев за причинение смерти по неосторожности, а также обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда и 1,2 миллиона рублей, потраченных на организацию похорон сына.

Позже суды существенно снизили сумму выплат, из-за чего мать убитого была вынуждена дойти до суда высшей инстанции.

Верховный суд постановил, что в законе существует понятие «достойные похороны», в которые входят, в том числе, различные обряды прощания с человеком.