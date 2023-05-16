Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки своих жертв
Верховный суд России обязал осужденных за убийство граждан оплачивать родным жертвы расходы на похороны и поминки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный орган.
Отмечается, что решение было принято после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Виновнику дали год и десять месяцев за причинение смерти по неосторожности, а также обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда и 1,2 миллиона рублей, потраченных на организацию похорон сына.
Позже суды существенно снизили сумму выплат, из-за чего мать убитого была вынуждена дойти до суда высшей инстанции.
Верховный суд постановил, что в законе существует понятие «достойные похороны», в которые входят, в том числе, различные обряды прощания с человеком.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фонд культурных инициатив призвал всех участвовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
- СМИ: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику против РФ
- Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки своих жертв
- Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений
- Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета
- Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск
- С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог
- Мавзолей Ленина открыли после профилактики
- Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ
- Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru