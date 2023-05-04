Друг Зайцева счёл «издевательством» похороны модельера в Подмосковье

Бывший руководитель Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг Николай Головин расценил как «издевательство над мёртвым человеком» решение похоронить модельера на сельском кладбище. Он объяснил такой выбор близких родственников Зайцева тем, что в этом случае требуется меньше расходов.

Как рассказал Головин NEWS.ru, он направлял обращения в мэрию Москвы с призывом захоронить кутюрье на Новодевичьем кладбище с учётом заслуг Народного художника России перед родиной. Однако, как пояснил экс-директор, все вопросы решает сын модельера Егор Зайцев, с которым Головин не контактирует уже длительное время.