Друг Зайцева счёл «издевательством» похороны модельера в Подмосковье

Бывший руководитель Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг Николай Головин расценил как «издевательство над мёртвым человеком» решение похоронить модельера на сельском кладбище. Он объяснил такой выбор близких родственников Зайцева тем, что в этом случае требуется меньше расходов.

Как рассказал Головин NEWS.ru, он направлял обращения в мэрию Москвы с призывом захоронить кутюрье на Новодевичьем кладбище с учётом заслуг Народного художника России перед родиной. Однако, как пояснил экс-директор, все вопросы решает сын модельера Егор Зайцев, с которым Головин не контактирует уже длительное время.

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По словам Головина, внучка Зайцева и его друзья просили повлиять на ситуацию, но это не удалось сделать. Как пояснили в мэрии Москвы, решение о месте захоронения принимают только ближайшие родственники. Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Сегодня его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове.

Сын модельера объяснил такой выбор тем, что отец построил в этом месте дом и прожил там три десятка лет. Модельер часто приходил в соседнюю церковь, а также помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КладбищаПохороныВячеслав Зайцев

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