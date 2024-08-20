Осужденной за поджог пункта помощи под Ярославлем обещали 2 тысячи долларов

Валерии Зотовой (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), осужденной за попытку поджога по заданию СБУ пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области, обещали за это две тысячи долларов, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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В материале уточняется, что сотрудник СБУ пообещал Зотовой две тысячи долларов США, если она совершит поджог здания. Также осужденная по заданию представителя Украины собирала и передавала украинской стороне информацию о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, а также об охране прилегающей территории. За это она получала денежное вознаграждение.

Женщина была арестована в феврале 2023 года и приговорена к шести годам колонии общего режима. По данным следствия, Зотова 16 февраля 2023 года пыталась поджечь здание, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО, однако не смогла довести преступление до конца и была задержана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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