Осужденного за взятки главу «Биотэк» Бориса Шпигеля освободили из СИЗО

Шпигель ранее был приговорен к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В январе 2024 года суд признал Белозерцева виновным в получении крупной взятки, а также в незаконном хранении оружия, приговорив его к 12 годам. Жена Шпигеля Евгения также была осуждена на 8,5 лет, а остальные фигуранты получили сроки от 7,5 до 8,5 лет, передает «Радиоточка НСН».

