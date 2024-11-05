Осужденного за взятки главу «Биотэк» Бориса Шпигеля освободили из СИЗО
Преображенский суд Москвы освободил осужденного за взятки главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля от оставшейся части наказания в связи с состоянием здоровья.
Его адвокат Олег Сорокин в беседе с РИА Новости сообщил, что Шпигель уже покинул следственный изолятор и в ближайшее время пройдет лечение в больнице.
Шпигель ранее был приговорен к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
В январе 2024 года суд признал Белозерцева виновным в получении крупной взятки, а также в незаконном хранении оружия, приговорив его к 12 годам. Жена Шпигеля Евгения также была осуждена на 8,5 лет, а остальные фигуранты получили сроки от 7,5 до 8,5 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru