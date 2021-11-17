Арест бизнесмена Шпигеля продлен на три месяца
Арест председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля продлен на три месяца по решению Басманного суда. Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом, Шпигель пробудет под стражей до 20 февраля текущего года.
Шпигеля подозревают в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, экс-глава региона получил от бизнесмена взятку на сумму 31 млн рублей за предоставление компании Шпигеля конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Цена нефти Brent упала ниже $80 впервые с октября
- Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершены
- Правительство предложило автоматизировано выявлять нуждающихся в соцподдержке
- СМИ: Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель на фоне миграционного кризиса
- Попова заявила о правдивости COVID-статистики в России
- Полиция выявила в РАНХиГС 12 фиктивных научных сотрудников
- Казанскому «стрелку» Галявиеву собрали деньги на адвокатов
- Терапевт рассказала об особенностях лечения аллергиков от COVID-19
- Определен самый криминальный регион Подмосковья
- Россия попала в список стран, где нарушена свобода вероисповедания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru