Арест бизнесмена Шпигеля продлен на три месяца

Арест председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля продлен на три месяца по решению Басманного суда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, Шпигель пробудет под стражей до 20 февраля текущего года.

Шпигеля подозревают в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, экс-глава региона получил от бизнесмена взятку на сумму 31 млн рублей за предоставление компании Шпигеля конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

