Осужденного за шпионаж в РФ американца Уилана готовят к обмену
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан не будет обжаловать свой приговор.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на защиту иностранца, в подаче жалобы нет смысла, так как Москва и Вашингтон якобы готовятся к обмену Уилана на осужденных в США россиян. Также представители американца заявили, что «не верят» в российское правосудие.
Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года и был обвинен в шпионской деятельности.
На прошлой неделе бывший американский морпех был приговорен Московским городским судом к 16 годам колонии строгого режима, передает Ura.ru
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