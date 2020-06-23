Осужденного за шпионаж в РФ американца Уилана готовят к обмену

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан не будет обжаловать свой приговор.

Осужденный в РФ американец Уилан назвал процесс «политической игрой»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на защиту иностранца, в подаче жалобы нет смысла, так как Москва и Вашингтон якобы готовятся к обмену Уилана на осужденных в США россиян. Также представители американца заявили, что «не верят» в российское правосудие.

Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года и был обвинен в шпионской деятельности.

На прошлой неделе бывший американский морпех был приговорен Московским городским судом к 16 годам колонии строгого режима, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ШпионажСША
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