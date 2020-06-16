Осужденный в РФ американец Уилан назвал процесс «политической игрой»

Американец, в частности, в шутку посетовал на отсутствие в его рационе мороженого и рассказал, что недавно перенёс небольшую хирургическую операцию, приводит RT рассказ одного из членов ОНК. Уилан также отметил, что уже три месяца не получал писем от родственников, но в мае имел возможность поговорить с родителями по телефону.

На вопрос о том, будет ли он писать прошение о помиловании, Уилан не дал определённого ответа, заявив лишь: «Это всё политическая игра России, США и Канады».

Уилан — гражданин четырёх стран: США, Канады, Великобритании и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали в Москве сотрудники ФСБ. Американца обвинили в шпионаже: он получил флэш-карту, на которой был список личного состава одного из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ. Сам Уилан считал, что там фотографии из турпоездки в Сергиев Посад, и вину не признал. 15 июня Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Приговор Уилану вызвал возмущение властей США, где посчитали, что Россия затягивала судебный процесс, а приговор сочли слишком суровым и несправедливым. МИД России отверг эти обвинения, напомнив, что в других странах за аналогичные преступления предусмотрено наказание вплоть о пожизненного заключения, пишут «Известия».

