Адвокат: Процедура передачи россиянки Сапеги из Белоруссии в Россию запущена
Адвокат Антон Гашинский заявил, что была запущена процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщает ТАСС.
При этом он отказался отвечать на вопрос о сроках её передачи.
Ранее отчим Софии Сапеги Сергей Дудич заявил, что осуждённой в Белоруссии девушке было отказано в помиловании.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате непредвиденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она летела с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Спецслужбы Белоруссии под предлогом анонимной угрозы подрыва посадили лайнер в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны, сообщает Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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