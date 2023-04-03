Адвокат: Процедура передачи россиянки Сапеги из Белоруссии в Россию запущена

Адвокат Антон Гашинский заявил, что была запущена процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщает ТАСС.

Россиянку Сапегу КГБ Белоруссии внес в список причастных к террору

При этом он отказался отвечать на вопрос о сроках её передачи.

Ранее отчим Софии Сапеги Сергей Дудич заявил, что осуждённой в Белоруссии девушке было отказано в помиловании.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате непредвиденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она летела с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Спецслужбы Белоруссии под предлогом анонимной угрозы подрыва посадили лайнер в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны, сообщает Telegram-канала «Радиоточка НСН».

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