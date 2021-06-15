«Оставляют желать лучшего». Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России должна остаться добровольной, сообщает РИА Новости.
По его словам, прививка - это единственная защита, однако в Кремле недовольны темпами вакцинации в стране.
«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего», - подчеркнул Песков
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин использует любую возможность, чтобы призвать россиян вакцинироваться.
Ранее власти Московской области объявили, что разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, сообщает RT. При этом можно выбрать любой из трёх российских препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».
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