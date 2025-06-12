Оставленную в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

Малышка Николь, оставленная матерью в аэропорту Антальи вскоре после рождения, возвращена в Россию после восьми месяцев пребывания в Турции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, ребенок прибыл на родину благодаря совместным усилиям российских дипломатов, Министерства просвещения, властей Подмосковья и других профильных структур. Львова-Белова выразила благодарность посольству РФ в Турции, генеральному консульству в Анталье, а также представителям русскоязычной православной общины в провинции за участие в судьбе ребенка.

Бросившую дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции

Она подчеркнула, что российская сторона продолжит сопровождение девочки и выразила надежду на то, что теперь у Николь «все будет хорошо».

Ранее суд в Анталье приговорил 18-летнюю мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По версии следствия, девушка родила ребенка в аэропорту и оставила новорожденную в туалете. Бабушка девочки, проходившая по делу, была оправдана передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры