Оставленную в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
Малышка Николь, оставленная матерью в аэропорту Антальи вскоре после рождения, возвращена в Россию после восьми месяцев пребывания в Турции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, ребенок прибыл на родину благодаря совместным усилиям российских дипломатов, Министерства просвещения, властей Подмосковья и других профильных структур. Львова-Белова выразила благодарность посольству РФ в Турции, генеральному консульству в Анталье, а также представителям русскоязычной православной общины в провинции за участие в судьбе ребенка.
Она подчеркнула, что российская сторона продолжит сопровождение девочки и выразила надежду на то, что теперь у Николь «все будет хорошо».
Ранее суд в Анталье приговорил 18-летнюю мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По версии следствия, девушка родила ребенка в аэропорту и оставила новорожденную в туалете. Бабушка девочки, проходившая по делу, была оправдана передает «Радиоточка НСН».
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