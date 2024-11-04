Бросившую дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции

Она отметила, что инцидент произошёл на территории Турции, поэтому и суд пройдет в этой стране «согласно турецкому законодательству».

«Что будет после этого — неизвестно», - указала юрист.

Ранее турецкие правоохранители арестовали Бурназкину, против неё возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

