Бросившую дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции
4 ноября 202413:29
Россиянку Екатерину Бурназкину, которая бросила новорождённую дочь в аэропорту Антальи, а также её мать, будут судить в Турции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Она отметила, что инцидент произошёл на территории Турции, поэтому и суд пройдет в этой стране «согласно турецкому законодательству».
«Что будет после этого — неизвестно», - указала юрист.
Ранее турецкие правоохранители арестовали Бурназкину, против неё возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru