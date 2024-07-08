Остаток материнского капитала смогут забрать свыше 730 тысяч семей
Более 730 тыс. семей смогут воспользоваться правом на то, чтобы забрать остатки материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Он отметил, что на данный момент у более чем 730 тыс. семей осталось менее десяти тысяч рублей материнского капитала, которые ранее были направлены на улучшение жилищных условий или оплату образования детей. Теперь эти средства можно перевести на накопительную пенсию матери.
Котяков напомнил, что согласно указу президента, в скором времени будут внесены изменения в законодательство, которые позволят забирать остаток материнского капитала до 10 тыс. рублей в виде одноразовой выплаты.
По словам министра, Социальный фонд уведомит все семьи, у которых остались неиспользованные средства, о возможности их получения. В уведомлении будет приложено предзаполненное заявление для уточнения необходимых реквизитов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Остаток материнского капитала смогут забрать свыше 730 тысяч семей
- Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона
- Путин и Моди провели встречу за чаепитием в подмосковной резиденции Ново-Огарево
- Совбез ООН запланировал встречу по Украине на 9 июля
- В России появится сервис по заключению брака без документов
- США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
- Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв, который временно запретил ношение никаба
- Белый дом сообщил о готовящихся объявлениях о помощи Украине на саммите НАТО
- Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области
- В Волгограде продолжаются поиска людей под завалами насосной станции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru