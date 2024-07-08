Остаток материнского капитала смогут забрать свыше 730 тысяч семей

Более 730 тыс. семей смогут воспользоваться правом на то, чтобы забрать остатки материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он отметил, что на данный момент у более чем 730 тыс. семей осталось менее десяти тысяч рублей материнского капитала, которые ранее были направлены на улучшение жилищных условий или оплату образования детей. Теперь эти средства можно перевести на накопительную пенсию матери.

Путин призвал выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей

Котяков напомнил, что согласно указу президента, в скором времени будут внесены изменения в законодательство, которые позволят забирать остаток материнского капитала до 10 тыс. рублей в виде одноразовой выплаты.

По словам министра, Социальный фонд уведомит все семьи, у которых остались неиспользованные средства, о возможности их получения. В уведомлении будет приложено предзаполненное заявление для уточнения необходимых реквизитов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:СемьяМаткапитал

Горячие новости

Все новости

партнеры