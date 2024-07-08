Остаток материнского капитала смогут забрать свыше 730 тысяч семей

Более 730 тыс. семей смогут воспользоваться правом на то, чтобы забрать остатки материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он отметил, что на данный момент у более чем 730 тыс. семей осталось менее десяти тысяч рублей материнского капитала, которые ранее были направлены на улучшение жилищных условий или оплату образования детей. Теперь эти средства можно перевести на накопительную пенсию матери.