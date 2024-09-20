Остатки материнского капитала направили 60 тысячам семей
Остатки материнского капитала были направлены уже 60 тысячам российских семей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
Он напомнил, что речь идёт о сумме до 10 тысяч рублей, которую можно потратить на любые цели.
«Установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, однако большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены», - заключил Чирков.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru