Остатки материнского капитала направили 60 тысячам семей

Остатки материнского капитала были направлены уже 60 тысячам российских семей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

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Он напомнил, что речь идёт о сумме до 10 тысяч рублей, которую можно потратить на любые цели.

«Установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, однако большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены», - заключил Чирков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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