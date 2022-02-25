Останкинская телебашня стала недоступна для посещения

Посещение Останкинской башни приостановлено временно. Отмечается, что о дате открытия будет сообщено дополнительно.

«Приносим свои извинения за неудобства», — следует из сообщения.

Напомним, что 8 февраля сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic. Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.

