Останкинская телебашня стала недоступна для посещения

Останкинская телебашня, которая находится в Москве, на неопределенное время закрыла свои дверь для посетителей, говорится в сообщении на ее официальном сайте.

Из Останкинской башни из-за сообщения о минировании эвакуировали людей

Посещение Останкинской башни приостановлено временно. Отмечается, что о дате открытия будет сообщено дополнительно.

«Приносим свои извинения за неудобства», — следует из сообщения.

Напомним, что 8 февраля сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic. Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.

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ФОТО: Юрий Кулаков
ТЕГИ:ОстанкиноМосква
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