Останкинская телебашня стала недоступна для посещения
Останкинская телебашня, которая находится в Москве, на неопределенное время закрыла свои дверь для посетителей, говорится в сообщении на ее официальном сайте.
Посещение Останкинской башни приостановлено временно. Отмечается, что о дате открытия будет сообщено дополнительно.
«Приносим свои извинения за неудобства», — следует из сообщения.
Напомним, что 8 февраля сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic. Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.
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