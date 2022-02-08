Из Останкинской башни из-за сообщения о минировании эвакуировали людей
Около 100 человек были эвакуированы из Останкинской башни в Москве из-за анонимной угрозы о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
Отмечается, что поступило сообщение об угрозе взрыва, людей вывели, была проведена проверка.
Ранее одна из главных достопримечательностей Москвы, Останкинская башня вошла в число 20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic. Останкинская башня стала единственной достопримечательностью в Москве, попавшей в число избранных. Ее признали одной главных и интереснейших туристических локаций.
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