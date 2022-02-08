Из Останкинской башни из-за сообщения о минировании эвакуировали людей

Около 100 человек были эвакуированы из Останкинской башни в Москве из-за анонимной угрозы о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что поступило сообщение об угрозе взрыва, людей вывели, была проведена проверка.