Останкинская башня погасла в знак траура по погибшим в Бейруте
Подсветка Останкинской телебашни погасла на час – с 23.00 до 00.00 – в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел в минувший вторник. Сдетонировавшие 2700 тонн аммиачной селитры были конфискованы 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.
По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, много людей остаются пропавшими без вести.
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