Останкинская башня погасла в знак траура по погибшим в Бейруте

Подсветка Останкинской телебашни погасла на час – с 23.00 до 00.00 – в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС.

Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута, где произошел взрыв

Взрыв в порту столицы Ливана произошел в минувший вторник. Сдетонировавшие 2700 тонн аммиачной селитры были конфискованы 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, много людей остаются пропавшими без вести.

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:ТраурЛиванОстанкино
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