Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута, где произошел взрыв
В ливанском Бейруте задержаны 16 сотрудников порта в рамках расследования взрыва, произошедшего в городе 4 июля. Об этом сообщает Интерфакс.
Расследование ведет военная полиция совместно со Службой внутренней безопасности Ливана, отмечает RT. Со дня происшествия уже были опрошены несколько должностных лиц порта, представители таможенного управления, ответственных за склад, где хранились 2750 тонн сдетонировавшей селитры.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел в минувший вторник. Сдетонировавшие 2700 тонн аммиачной селитры были конфискованы 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.
По последним данным в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, много пропавших без вести, отмечает "Известия".
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