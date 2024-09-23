Останина: Поддержка чайлдфри в соцсетях или на ТВ будет наказываться штрафами
При принятии соответствующего законопроекта за пропаганду чайлдфри могут назначить штрафы, если человек будет распространять идеологию в соцсетях или по телевидению, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ее слова передает NEWS.ru.
Она уточнила, что закон будет действовать по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
Останина отметила, что фразы по типу «дети — это обуза» в социальных сетях или одиночный пикет считаются пропагандой, за которую последует административное наказание.
Депутат выразила надежду, что соответствующий закон будет поддержан в Госдуме.
Ранее грузинский Парламент запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола в окончательном чтении, напоминает RT.
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