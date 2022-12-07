Останина предложила сделать 31 декабря выходным днем

«Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — отметила парламентарий в беседе с Ura.ru.

По словам Останиной, Новый год — «домашний, семейный праздник», в который все ждут сюрпризов.

«Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — считает глава думского комитета.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, нижняя палата парламента может рассмотреть документ в декабре, напоминают Известия.

