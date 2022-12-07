Останина предложила сделать 31 декабря выходным днем
Последний день года, 31 декабря, необходимо сделать выходным днем на законодательном уровне. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — отметила парламентарий в беседе с Ura.ru.
По словам Останиной, Новый год — «домашний, семейный праздник», в который все ждут сюрпризов.
«Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — считает глава думского комитета.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, нижняя палата парламента может рассмотреть документ в декабре, напоминают Известия.
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