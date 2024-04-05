Останина поддержала выдачу маткапитала сиротам Донбасса
Из-за сокращения числа получателей материнского капитала в 2025 году выплаты можно было бы перенаправить на выплаты детям, потерявшим обоих родителей в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, заявила глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина, сообщает NEWS.ru.
Она подчеркнула, что проголосовала бы за эту инициативу двумя руками.
«Но в Госдуму такое предложение еще не поступило», - заметила депутат.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru