Останина: Под «крышей» Памфиловой создана настоящая система искажения выборов
По руководством главы ЦИК Эллы Памфиловой создана целая система искажения реальных результатов выборов и нарушения прав граждан, заявила в своем Telegram-канале председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Так депутат прокомментировала обращение ЦИК в комиссию по этике Госдумы РФ с жалобой на депутатов от КПРФ Алексея Куринного и Марию Дробот. По мнению Памфиловой, представители партии в Брянской области вмешивались в действия избирательной комиссии: по «несколько раз в день без какого-либо согласования» прибывали в избирательную комиссию и производили съемку, когда этого нельзя было делать.
Останина отметила, что оба представителя КПРФ действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс, а наоборот требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями. Она заявила, что Памфилова «оторвана от реальности» и является «крышей» для настоящей системы искажения реальных результатов выборов.
Ранее за однопартийцев также заступился первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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