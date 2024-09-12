Останина: Под «крышей» Памфиловой создана настоящая система искажения выборов

Так депутат прокомментировала обращение ЦИК в комиссию по этике Госдумы РФ с жалобой на депутатов от КПРФ Алексея Куринного и Марию Дробот. По мнению Памфиловой, представители партии в Брянской области вмешивались в действия избирательной комиссии: по «несколько раз в день без какого-либо согласования» прибывали в избирательную комиссию и производили съемку, когда этого нельзя было делать.

Останина отметила, что оба представителя КПРФ действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс, а наоборот требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями. Она заявила, что Памфилова «оторвана от реальности» и является «крышей» для настоящей системы искажения реальных результатов выборов.

Ранее за однопартийцев также заступился первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

