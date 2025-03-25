Останина: Первая пластическая операция покусанному хаски ребенку прошла успешно

Также Останина рассказала, что к ней обратился отец мальчика Валентин и поделился, что его экс-супруга и мать мальчика сняла со счета три миллиона рублей, которые были собраны на помощь ребенку.

По ее словам, по этому делу правоохранители уже начали следственные действия, а 25 марта от имени Всероссийского Женского Союза «Надежда России» комитет Останиной передал отцу ребенка деньги на повседневные нужды.

О нападении на ребенка стало известно 26 февраля. Две собаки породы хаски, которых 48-летний хозяин долгое время держал без еды и воды, вырвались с территории частного участка и набросились на гуляющего неподалеку 9-летнего ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

