Останина: Первая пластическая операция покусанному хаски ребенку прошла успешно
Первая пластическая операция по пересадке кожи на лице мальчику, которого изувечили две хаски в Адлере, прошла успешно. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что пересаженная кожа на лице ребенка приживается, и отметила, что мальчик проявляет «удивительное мужество».
Также Останина рассказала, что к ней обратился отец мальчика Валентин и поделился, что его экс-супруга и мать мальчика сняла со счета три миллиона рублей, которые были собраны на помощь ребенку.
По ее словам, по этому делу правоохранители уже начали следственные действия, а 25 марта от имени Всероссийского Женского Союза «Надежда России» комитет Останиной передал отцу ребенка деньги на повседневные нужды.
О нападении на ребенка стало известно 26 февраля. Две собаки породы хаски, которых 48-летний хозяин долгое время держал без еды и воды, вырвались с территории частного участка и набросились на гуляющего неподалеку 9-летнего ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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