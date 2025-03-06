Мальчик, на которого напали две хаски в Адлере, смог пообщаться с отцом

Серьезно пострадавший после нападения двух хаски мальчик пришел в себя и даже смог пообщаться с отцом, об этом рассказал журналистам его отец Валентин Королев. Его слова приводит Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина заявил, что мальчик среагировал на его голос, когда тот пришел, взял его за руку и стал с ним общаться. Ребенок в ответ моргал и даже смог ответить отцу «да» на один из вопросов.