Мальчик, на которого напали две хаски в Адлере, смог пообщаться с отцом
Серьезно пострадавший после нападения двух хаски мальчик пришел в себя и даже смог пообщаться с отцом, об этом рассказал журналистам его отец Валентин Королев. Его слова приводит Telegram-канал Kub Mash.
Мужчина заявил, что мальчик среагировал на его голос, когда тот пришел, взял его за руку и стал с ним общаться. Ребенок в ответ моргал и даже смог ответить отцу «да» на один из вопросов.
Ужасающее нападение на ребенка произошло на прошлой неделе. По данным правоохранительных органов, две собаки породы хаски сорвались с цепи, находясь на территории частного участка, и набросились на гуляющего неподалеку ребенка.
Мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в местную больницу. Позднее его санавиацией доставили в Москву.
После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владельцем собак оказался 48-летний местный житель. Он признал вину, передает «Радиоточка НСН».
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