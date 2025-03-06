Мальчик, на которого напали две хаски в Адлере, смог пообщаться с отцом

Серьезно пострадавший после нападения двух хаски мальчик пришел в себя и даже смог пообщаться с отцом, об этом рассказал журналистам его отец Валентин Королев. Его слова приводит Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина заявил, что мальчик среагировал на его голос, когда тот пришел, взял его за руку и стал с ним общаться. Ребенок в ответ моргал и даже смог ответить отцу «да» на один из вопросов.

Растерзавших ребенка в Сочи хаски усыпили

Ужасающее нападение на ребенка произошло на прошлой неделе. По данным правоохранительных органов, две собаки породы хаски сорвались с цепи, находясь на территории частного участка, и набросились на гуляющего неподалеку ребенка.

Мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в местную больницу. Позднее его санавиацией доставили в Москву.

После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владельцем собак оказался 48-летний местный житель. Он признал вину, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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