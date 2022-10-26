Останина: Отцов двоих детей освободят от мобилизации при условии беременности супруги
Минобороны РФ освободило от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, у которых есть двое детей и супруга на сроке беременности более 22 недель. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина.
«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.
Кроме того, от частичной мобилизации освободят отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье.
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