Останина: Отцов двоих детей освободят от мобилизации при условии беременности супруги

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Кроме того, от частичной мобилизации освободят отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье.

