Останина: Отцов двоих детей освободят от мобилизации при условии беременности супруги

Минобороны РФ освободило от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, у которых есть двое детей и супруга на сроке беременности более 22 недель. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина.

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«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Кроме того, от частичной мобилизации освободят отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияМинобороны РФДепутаты
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