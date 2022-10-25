В Госдуме предложили освободить от мобилизации ещё две категории россиян
В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, а также имеющих научную степень. Соответствующий законопроект внёс в ГосДуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В документе, в частности, указывается на поручение президента призывать только мужчин, прошедших военную службу.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек
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