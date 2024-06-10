Останина назвала «бесчеловечной» идею привлекать школьников к опасным работам
Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила, что она и ее коллеги не станут поддерживать инициативу зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной о привлечении подростков к работам на опасных для здоровья производствах с 16 лет. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Останина назвала такое предложение «бесчеловечным» и «антидетским», особенно в Год семьи. Депутат подчеркнула, что у нее уже были вопросы к действующему закону о праве работать для несовершеннолетних. Она напомнила о 105 подростках, которые раздавали номерки в раздевалке «Крокус Сити Холла» с 18:00 до 00:00.
Также Останина отметила, что самая уязвимая категория россиян сегодня – это несовершеннолетние девушки, которые в будущем должны стать матерями. Она возмутилась идее, что юных девушек можно допускать к работе на токсичных производствах, напомнив, что речь идет о репродуктивном здоровье.
Ранее Оглоблина в новом выпуске подкаста «Законный вопрос» сообщила, что в Госдуме обсуждают возможность снижения возрастной планки до 16 лет для привлечения подростков к опасным работам. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru