Оспорившим дорожные штрафы россиянам предложили платить

«Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлеченному к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Предложение ОНФ отправлено в Министерство юстиции РФ», – сказал он.

Кроме того, координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН рассказал подробно о сдаче анализов в рамках теста на «хронический алкоголизм», который водители будут сдавать с 1 января 2021 года.

