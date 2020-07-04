Оспорившим дорожные штрафы россиянам предложили платить
В Общероссийском народном фронте завершилось обсуждение проекта нового КоАП.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что доказавшим неправомерность штрафа водителям хотят платить по 20 тысяч рублей.
«Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлеченному к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Предложение ОНФ отправлено в Министерство юстиции РФ», – сказал он.
Кроме того, координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН рассказал подробно о сдаче анализов в рамках теста на «хронический алкоголизм», который водители будут сдавать с 1 января 2021 года.
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