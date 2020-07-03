Адвокат: Автомобиль Ефремова был исправен в момент ДТП
Джип актёра Михаила Ефремова на момент смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве был исправен. Об этом со ссылкой на результаты технической экспертизы заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего при столкновении водителя фургона.
Добровинский заявил в эфире радиостанции «Москва FM», что таким образом Ефремов пытается найти способы защиты, но экспертиза была проведена «блестяще», и нет оснований не доверять ей.
В пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев со ссылкой на своего подзащитного сообщил журналистам, что тот не признает вину в ДТП, пишут «Дни.ру».
Между тем, по сообщениям СМИ, актёр на словах признал вину после ДТП, а в суде утвердительно кивнул головой в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Он также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и выразил готовность оказать помощь.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как вечером 8 июня джип Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Самого актёра сняли на видео на месте происшествия. У него в крови нашли алкоголь и наркотики.
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