Адвокат: Автомобиль Ефремова был исправен в момент ДТП

В пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев со ссылкой на своего подзащитного сообщил журналистам, что тот не признает вину в ДТП, пишут «Дни.ру».

Между тем, по сообщениям СМИ, актёр на словах признал вину после ДТП, а в суде утвердительно кивнул головой в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Он также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и выразил готовность оказать помощь.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как вечером 8 июня джип Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Самого актёра сняли на видео на месте происшествия. У него в крови нашли алкоголь и наркотики.

