Москвичам пообещали последний всплеск сентябрьского тепла
В выходные, 12 и 13 октября, жители столицы и Московской области смогут насладиться последним всплеском сентябрьского тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
«Но, пожалуй, это будет последний всплеск такого сентябрьского тепла», — отметил Вильфанд.
Погода будет тёплой, но дождливой. Основная масса осадков придётся на субботу, однако облачность сохранится и в воскресенье. Температура будет до 14 градусов выше нуля, местами возможен кратковременный дождь.
Добавим, снижение температуры синоптики прогнозируют уже с середины следующей недели.
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