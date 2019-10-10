Москвичам пообещали последний всплеск сентябрьского тепла

В выходные, 12 и 13 октября, жители столицы и Московской области смогут насладиться последним всплеском сентябрьского тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

«Но, пожалуй, это будет последний всплеск такого сентябрьского тепла», — отметил Вильфанд.

Погода будет тёплой, но дождливой. Основная масса осадков придётся на субботу, однако облачность сохранится и в воскресенье. Температура будет до 14 градусов выше нуля, местами возможен кратковременный дождь.

Добавим, снижение температуры синоптики прогнозируют уже с середины следующей недели.

