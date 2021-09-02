Особый противопожарный режим отменен в республике Коми
Особый противопожарный режим в лесах Республики Коми отменен после стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство регионе.
По данным властей, пожарная обстановка стабилизировалась, также закончился период сухой и жаркой погоды.
Особый режим был введен в Коми в конце июня с наступлением жары. За летний период на территории республики были зафиксированы 174 лесных пожаров на площади 5,3 тысяч га.
Пострадавших и жертв в результате лесных пожаров в регионе нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- Оговорку Путина на уроке истории назвали неслучайной
- Эффект страуса: ЦБ отказался от точных дат публикации данных по инфляции
- Россия продлила запрет на полёты в Танзанию
- В МИД РФ призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине
- СМИ: неизвестный украл из банка в Ленинградской области более миллиона рублей
- Тоталитарный контроль: Сноуден предупредил об угрозе владельцев гаджетов
- Приложение GetContact обязали передавать данные российским силовикам
- Ирландия выписала WhatsApp рекордный штраф в €225 млн
- Захарова предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
- Вратарь Песьяков покинул сбор национальной команды по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru