Особый противопожарный режим отменен в республике Коми

По данным властей, пожарная обстановка стабилизировалась, также закончился период сухой и жаркой погоды.

Особый режим был введен в Коми в конце июня с наступлением жары. За летний период на территории республики были зафиксированы 174 лесных пожаров на площади 5,3 тысяч га.

Пострадавших и жертв в результате лесных пожаров в регионе нет.

