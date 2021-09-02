Особый противопожарный режим отменен в республике Коми

Особый противопожарный режим в лесах Республики Коми отменен после стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство регионе.

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По данным властей, пожарная обстановка стабилизировалась, также закончился период сухой и жаркой погоды.

Особый режим был введен в Коми в конце июня с наступлением жары. За летний период на территории республики были зафиксированы 174 лесных пожаров на площади 5,3 тысяч га.

Пострадавших и жертв в результате лесных пожаров в регионе нет.

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ФОТО: pexels.com
ТЕГИ:КомиЛесные Пожары
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