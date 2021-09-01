Путин пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Якутии

Власти Российской Федерации примут необходимые меры после природных пожаров в Якутии, в том числе окажут помощь пострадавшим. Это пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детского центра «Океан» во Владивостоке по случаю Дня знаний.

По словам главы государства, ответственность и роль федеральных органов власти в данной сфере будет увеличена, для чего будут внесены коррективы в нормативные документы.

Путин также выразил благодарность всем, кто помогал бороться с пожарами в Якутии, в том числе, добровольцам. По словам президента, люди в данной ситуации проявили свои самые лучше качества.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введён в Якутии 8 августа в связи с лесными пожарами, которые угрожали населённым пунктам. С 13 числа режим ЧС был повышен до межрегионального уровня.

