Особый противопожарный режим действует в 51 регионе России

Особый противопожарный режим действует в 51 регионе РФ. Об этом в ходе совещания у президента России рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что на этих территориях запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать мусор. На особом контроле у ведомства находится 8 тыс. населенных пунктов, три с половиной тысячи садовых товариществ, а также полторы тысячи детских лагерей.

По итогам встречи Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.

В МЧС назвали поводы для нарушения самоизоляции

Ранее в МЧС заявили, что главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Кроме того, он отметил, что возгорания часто случаются из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также неисправности электрооборудования. Еникеев подчеркнул, что под последней причиной подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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