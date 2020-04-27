Особый противопожарный режим действует в 51 регионе России
Особый противопожарный режим действует в 51 регионе РФ. Об этом в ходе совещания у президента России рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что на этих территориях запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать мусор. На особом контроле у ведомства находится 8 тыс. населенных пунктов, три с половиной тысячи садовых товариществ, а также полторы тысячи детских лагерей.
По итогам встречи Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.
Ранее в МЧС заявили, что главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Кроме того, он отметил, что возгорания часто случаются из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также неисправности электрооборудования. Еникеев подчеркнул, что под последней причиной подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий.
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