Особый противопожарный режим действует в 51 регионе России

Особый противопожарный режим действует в 51 регионе РФ. Об этом в ходе совещания у президента России рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что на этих территориях запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать мусор. На особом контроле у ведомства находится 8 тыс. населенных пунктов, три с половиной тысячи садовых товариществ, а также полторы тысячи детских лагерей.

По итогам встречи Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.