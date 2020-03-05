Основной покупатель SuperJet 100 назвал его главные недостатки
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), являющаяся основным покупателем российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, назвала основные проблемы лайнера, сообщает РБК.
В проспекте к выпуску евробондов ГТЛК отмечается отсутствие развитого рынка для самолетов, а также проблемы с технической и логистической поддержкой со стороны производителя в лице «Региональных самолетов».
В документе также упоминаются проблемы с постпродажным обслуживанием и неразвитой сетью поставок запасных частей. В результате трудности с ремонтом возникают как у ГТЛК, так и у лизингополучателей.
В компании напомнили и об авиакатастрофе в «Шереметьево» в мае 2019 года, что может негативно повлиять на долю рынка «Суперджета».
Ранее стало известно, что производитель SSJ 100 пожаловался в прокуратуру на бывшего инженера ОКБ имени Сухого Вадима Лукашевича. Он разместил на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как в ходе якобы испытаний у самолета неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери, сообщает Ura.ru
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