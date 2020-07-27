Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» объявят в международный розыск

Следственный комитет России намерен объявить в международный розыск основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. На этот раз речь идёт об уголовном деле о сокрытии 57 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Как рассказала агентству зампредседателя СК России Елена Леоненко, Белойван скрылся от органов следствия.

Ранее Следственный комитет заподозрил Белойвана в уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. По тому уголовному делу ресторатор получил два года колонии общего режима после того, как заключил сделку со следствием. Спустя три месяца суд смягчил приговор на три месяца, а затем и вовсе освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

Не отбытый срок составил один год пять месяцев.

