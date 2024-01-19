Основатель группы «Пасош» обжаловал решение о выдворении из России

Ранее,10 января, Никулинский суд Москвы постановил выдворить исполнителя из России и также назначил ему 20 тысяч рублей штрафа. Музыканту разрешили покинуть страну без предварительного задержания, однако он захотел обжаловать решение. Исполнитель подал апелляционную жалобу, которую вскоре рассмотрят в Мосгорсуде.

Петар Мартич родился в Сербии. Позже переехал в Россию, где в 2014 году начал музыкальную карьеру.

Ранее административное дело о пропаганде наркотиков завели против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), напоминает «Радиоточка НСН».