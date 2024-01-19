Основатель группы «Пасош» обжаловал решение о выдворении из России

Сербский музыкант и вокалист группы «Пасош» Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России за пропаганду наркотиков, пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков

Ранее,10 января, Никулинский суд Москвы постановил выдворить исполнителя из России и также назначил ему 20 тысяч рублей штрафа. Музыканту разрешили покинуть страну без предварительного задержания, однако он захотел обжаловать решение. Исполнитель подал апелляционную жалобу, которую вскоре рассмотрят в Мосгорсуде.

Петар Мартич родился в Сербии. Позже переехал в Россию, где в 2014 году начал музыкальную карьеру.

Ранее административное дело о пропаганде наркотиков завели против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НаркотикиМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры