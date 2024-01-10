Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщает пресс-служба суда.
Музыканта признали виновным в пропаганде наркотических средств. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей с административным выдворением за пределы России.
Певец родился в Сербии, но позже переехал в Россию. В 2014 году он начал музыкальную карьеру. Является одним из основателей рэп-проекта «Прыгай киска» и рок-группы «Пасош».
Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал за пропаганду наркотиков рэпера Scally Milano, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru