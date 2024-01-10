Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков

Музыканта признали виновным в пропаганде наркотических средств. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей с административным выдворением за пределы России.

Певец родился в Сербии, но позже переехал в Россию. В 2014 году он начал музыкальную карьеру. Является одним из основателей рэп-проекта «Прыгай киска» и рок-группы «Пасош».

Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал за пропаганду наркотиков рэпера Scally Milano, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

