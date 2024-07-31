Гендиректор Wildberries Бакальчук заявила, что их брак с мужем давно «дал трещину»

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и самая богатая женщина России рассказала, что их брак с Владиславом Бакальчуком уже давно «дал трещину», задолго до идеи объединения с компанией Russ. Ее слова приводит «KP.RU».

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Глава Wildberries отметила, что решения о разводе не приходят «в один миг». По ее словам, первый серьезный разлад в их отношениях с Владиславом случился в ноябре 2023 года, задолго до идеи объединения Wildberries с Russ.

Однако Бакальчук подчеркнула, что шумиха из-за слияния компаний, которую поднял Владислав, стала последней каплей.

Женщина также заявила, что ежедневно общается со своими детьми и ей очень больно, что они оказались в центре этих событий, а также что ее муж использует их как рычаг давления на нее.

Ранее стало известно, что Бакальчук подала в суд заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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