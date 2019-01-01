Основатель Telegram шесть дней сидит на одной воде ради ясности мыслей

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет на месяц отказаться от еды. По его убеждению, это улучшит самочувствие и повысит продуктивность.

Дуров рассказал, что он уже отказался от алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда. Бизнесмен также не употребляет продукты с глютеном, молочные продукты, яйца и фруктозу, написал он своём Telegram-канале, передает RT.

Он считает, что это помогло ему укрепить силу воли и достичь ясности мышления. В мае в рационе Дурова была исключительно рыба и морепродукты.

В июне основатель Telegram решил перейти на более радикальную диету и вовсе отказаться от пищи, пишут «Дни.ру». Он признался, что уже в течение шести дней сидит на одной воде, «пока чувствует себя отлично» и ожидает, что голодовка вдохновит его на новые идеи.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН поспорил с основателем Telegram о связи WhatsApp со спецслужбами США.

