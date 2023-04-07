Основатель SuperJob опроверг рост доли соискателей старше 50 лет

Доля соискателей старше 50 лет всегда будет самой небольшой на рынке труда, на это не смогут повлиять никакие факторы. Об этом НСН заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

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Ранее эксперты назвали 2023 год на рынке труда годом «драки за кадры». Отмечается, что многие работодатели обратят внимание на соискателей старше 50 лет. Директор центра карьеры корпорации «Синергия» Анна Рудакова заявила, что во многом эту ситуацию предопределили отъезд мигрантов, частичная мобилизация и выезд части трудоспособного населения за границу. Доля кандидатов старше 50 лет на рынке труда выросла с 5% до 17%, сообщило агентство РИА Новости. Захаров не согласился с мнением экспертов.

«За последнее время ничего не поменялось. Доля более старших соискателей всегда самая маленькая на рынке труда. И так будет всегда, что бы ни произошло. Связано это, с одной стороны, с тем, что люди старших возрастов — самые ценные и опытные кадры, которые работают лучше всех и передают опыт молодым. С другой стороны, соискатели этой возрастной категории наименее охотно выходят на рынок труда. Если же кто-то утверждает обратное, он ничего не понимает», — сказал Захаров.

Собеседник НСН добавил, что работодателю все равно, сколько лет сотруднику, который займет ту или иную должность, условия труда от этого не изменятся.

«Работодатель нанимает не возраст, а компетенцию. Программировать умеешь — программируй. Водить умеешь — води. И нет разницы, 20 лет соискателю или 80, если только он не устраивается моделью в эскорт-агентство», — отметил он.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что небольшой уровень безработицы в России может сохраниться на довольно длительное время. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

