На SuperJob появилась вакансия президента России

В качестве работодателя указана Российская Федерация. К претенденту предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, владение хотя бы одним европейским языком.

Отмечается, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В должностные обязанности входит эффективное управление страной с населением 150 млн человек. Из вакансии следует, что в случае избрания работодатель предоставляет личный самолет, государственную квартиру и дачу, полное содержание за государственный счет для президента и членов его семьи, персональный кабинет, проезд от места проживания к месту работы без пробок. Зарплата «белая», по договоренности, оформление по Трудовому кодексу.

Ранее штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».