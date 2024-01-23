На SuperJob появилась вакансия президента России
На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия на должность президента России, сообщает РИА Новости.
В качестве работодателя указана Российская Федерация. К претенденту предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, владение хотя бы одним европейским языком.
Отмечается, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В должностные обязанности входит эффективное управление страной с населением 150 млн человек. Из вакансии следует, что в случае избрания работодатель предоставляет личный самолет, государственную квартиру и дачу, полное содержание за государственный счет для президента и членов его семьи, персональный кабинет, проезд от места проживания к месту работы без пробок. Зарплата «белая», по договоренности, оформление по Трудовому кодексу.
Ранее штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru