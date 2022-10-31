Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства

Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от гражданства России. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на представителя компании.

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«Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut.

Так, Сторонский является четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от российского паспорта в последние месяцы.

О том, что Сторонский отказался от российского паспорта, ранее писала газета The Telegraph со ссылкой на представителя Revolut, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / Revolut
ТЕГИ:РоссияГражданство РФ
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