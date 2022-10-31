Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства

«Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut.

Так, Сторонский является четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от российского паспорта в последние месяцы.

О том, что Сторонский отказался от российского паспорта, ранее писала газета The Telegraph со ссылкой на представителя Revolut, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

