Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства
Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от гражданства России. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на представителя компании.
«Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut.
Так, Сторонский является четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от российского паспорта в последние месяцы.
О том, что Сторонский отказался от российского паспорта, ранее писала газета The Telegraph со ссылкой на представителя Revolut, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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