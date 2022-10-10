Миллиардер Мильнер заявил о выходе из российского гражданства
10 октября 202223:26
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о выходе из российского гражданства. Информация появилась в новостных телеграм-каналах со ссылкой на Twitter бизнесмена.
Отмечается, что Мильнер с семьей уехал из России в 2014 году, выход из российского гражданства завершил прошедшим летом.
Мильнер входит в топ-15 российского списка Forbes. Он стал третьим бизнесменом-миллиардером из списка журнала, который заявил об отказе от российского гражданства в последние месяцы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru