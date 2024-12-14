Основатель Mango Исак Андик погиб в горах в Испании

Основатель известного испанского бренда модной одежды Mango​ Исак Андик погиб в результате несчастного случая на 72-м году жизни, сообщает издание El Pais.

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По данным СМИ, бизнесмен скончался после падения в ущелье.

Cостояние Андика и его семьи Forbes оценивает в 4,5 миллиарда долларов. Предприниматель был одним из богатейших людей Испании.

Ранее в возрасте 73 лет скончался миллиардер Фридрих Кнапп, стоящий во главе магазинов New Yorker, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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