Основатель Mango Исак Андик погиб в горах в Испании
14 декабря 202420:48
Основатель известного испанского бренда модной одежды Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая на 72-м году жизни, сообщает издание El Pais.
По данным СМИ, бизнесмен скончался после падения в ущелье.
Cостояние Андика и его семьи Forbes оценивает в 4,5 миллиарда долларов. Предприниматель был одним из богатейших людей Испании.
Ранее в возрасте 73 лет скончался миллиардер Фридрих Кнапп, стоящий во главе магазинов New Yorker, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru