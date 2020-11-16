Основатель форума Дедов Морозов выступила против запрета приглашать их домой к детям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить россиянам приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом из-за угрозы коронавируса или дать властям региона полномочия регулировать эту тему.

Основатель Всероссийского форума Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор выступила против этой инициативы и заявила «Радио 1», что это невыполнимый запрет. Тем более, что если в доме уже есть иммунитет к коронавирусу, то проблемы в этом вообще нет, считает она.

В России за минувшие сутки выявлено 22778 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 303 пациента с коронавирусом& Накануне скончались 352 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.

Больше всего новых случаев заболевания приходится на Москву – 6360. На втором месте Санкт-Петербург, в городе выявили 2039 заболевших за сутки.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 1 948 603 заражений COVID-19.

