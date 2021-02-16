«Оскорблять ветеранов нельзя». Песков прокомментировал дело Навального
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального.
Сегодня во время заседания в Бабушкинском суде Москвы прокурор попросил назначить оппозиционеру штраф в размере 950 тыс. рублей. Последнее слово подсудимого и оглашение приговора отложено на субботу, 20 февраля.
«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», - заявил Песков, комментируя процесс по делу.
Сам Навальный считает весь процесс абсурдным.
По данным гособвинения, ранее Навальный опубликовал в соцсетях видеоролик, где ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ, пишет «Газета.ру». Под видео оппозиционный политик оставил комментарии, которые, по версии следствия, «носят заведомо ложный характер».
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