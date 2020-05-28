Оскорбленный Соловьевым украинский журналист процитировал ему Путина

«Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», - заявил журналист в интервью изданию «Газета.ру».



Собеседник издания отметил, что не воспринимает Соловьева всерьез, так как задача последнего — перевод общественного внимания на те темы, которые не являются важными. В то же время украинец признал, что Соловьев прекрасно справляется с этой ролью.



Ранее Соловьев назвал украинского журналиста «пропагандистом нацистской машины», попутно пригрозив Цимбалюку «лично донести» до него свою точку зрения, сообщает РИА ФАН.



Поводом для выпада Соловьева стал вопрос Цимбалюка пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескова. Он поинтересовался у представителя Кремля, считают ли там президента Украины нацистом и является ли это их официальной позицией, сообщает Ura.ru

