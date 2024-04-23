Оскорбившего россиянок из-за внешнего вида мигранта выдворят из РФ
Тракторозаводской районный суд Челябинска назначил административный штраф и выдворение из РФ гражданину Таджикистана, который в ходе конфликта с двумя россиянками оскорбил их из-за внешнего вила, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Иностранец признан виновным в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ч. 1 статья 18.8 КоАП).
Ранее в СМИ появились видео с управлявшим автомобилем уроженцем Таджикистана и двумя велосипедистками. Иностранец попытался совершить на них наезд, после чего начал оскорблять девушек из-за их внешнего вида.
Накануне стало известно, что в деревне Вырубово Московской области мигранты напали на местного жителя, являющегося Героем России. Иностранцы сначала переехали мужчину на тракторе, а затем избили, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru