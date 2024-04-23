Оскорбившего россиянок из-за внешнего вида мигранта выдворят из РФ

Иностранец признан виновным в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ч. 1 статья 18.8 КоАП).

Ранее в СМИ появились видео с управлявшим автомобилем уроженцем Таджикистана и двумя велосипедистками. Иностранец попытался совершить на них наезд, после чего начал оскорблять девушек из-за их внешнего вида.

Накануне стало известно, что в деревне Вырубово Московской области мигранты напали на местного жителя, являющегося Героем России. Иностранцы сначала переехали мужчину на тракторе, а затем избили, передает «Радиоточка НСН».

