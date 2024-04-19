В Москве мигрант напал на восьмиклассника в подъезде

Мигрант из Узбекистана напал на школьника в подъезде жилого дома в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.

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Приезжай схватил несовершеннолетнего за шею и пытался сбросить его из окна третьего этажа. Школьник смог вырваться и убежать.

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело и докладывать об установленных обстоятельствах происшествия, пишет «Свободная пресса».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, который заселял нелегальных мигрантов в квартиры умерших людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШкольникиМигрантыМоскваСледственный Комитет

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